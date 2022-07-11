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Изидор оценил состояние футболистов «Локомотива» перед началом нового сезона

Изидор оценил состояние футболистов «Локомотива» перед началом нового сезона
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор после товарищеской игры с «Динамо» (3:3) высказался об одноклубниках в преддверии старта сезона.

«Матч с «Динамо» выдался тяжёлым. Было много моментов, но я не сдавался — мне удалось забить гол, чему я очень рад!

Удалось ли полностью передохнуть, чтобы с новыми силами войти в сезон? У нас точно прибавилось сил! Надеюсь, что к первому туру мы подойдём в идеальной форме и дадим бой», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, вчера, 10 июля, «Динамо» отыгралось с 0:3 и добилось ничейного результата. Изидор, пополнивший состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно, стал автором третьего гола железнодорожников.

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