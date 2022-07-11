Изидор оценил состояние футболистов «Локомотива» перед началом нового сезона
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор после товарищеской игры с «Динамо» (3:3) высказался об одноклубниках в преддверии старта сезона.
«Матч с «Динамо» выдался тяжёлым. Было много моментов, но я не сдавался — мне удалось забить гол, чему я очень рад!
Удалось ли полностью передохнуть, чтобы с новыми силами войти в сезон? У нас точно прибавилось сил! Надеюсь, что к первому туру мы подойдём в идеальной форме и дадим бой», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, вчера, 10 июля, «Динамо» отыгралось с 0:3 и добилось ничейного результата. Изидор, пополнивший состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно, стал автором третьего гола железнодорожников.
Новость по темеИзидор сообщил, что останется в «Локомотиве» на весь сезон
Комментарии
- 11 июля 2022
-
10:08
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
07:57
-
07:50
-
07:41
-
07:27
-
07:17
-
06:59
-
06:47
-
06:45
-
06:37
-
06:33
-
06:20
-
05:49
-
05:43
-
05:33
-
05:28
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:38
-
04:38
Партнерский контент