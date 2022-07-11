Тен Хаг не стал отвечать на вопрос о полузащитнике «Барселоны» де Йонге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал комментировать слухи о переходе Френки де Йонга.

«Я не говорю об игроках, у которых нет контракта с «Манчестер Юнайтед». Я ничего не могу вам об этом сказать», — заявил тен Хаг на пресс-конференции в преддверии товарищеской игры с «Ливерпулем».

Матч состоится завтра, 12 июля. Игра начнётся в 16:00 мск и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» этим летом. Соглашение с голландцем рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Ранее сообщалось об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт нидерландского футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне де Йонг сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.