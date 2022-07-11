Источник: полиция начала проверку из-за баннера, вывешенного фанатами «Зенита»

Полиция начала проверку из-за баннера против Fan ID, вывешенного на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Питерские сотрудники полиции доложили руководству о появлении на трибунах полотна, не согласованного с МВД. Сразу после матча материал был передан в 18-й отдел полиции, расположенный в Петроградском районе города Санкт-Петербург, где и была организована проверка.
Кроме того, полицейские оказались недовольны тем, как была организована рассадка зрителей. Якобы из-за этого они не смогли посчитать количество фанатов «Спартака» и «Зенита», доложив, что «на глазок» собралось 30 тыс. спартаковцев и 25 тыс. зенитовцев.
Напомним, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022, обыграв «Спартак» со счётом 4:0. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.
- 11 июля 2022
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