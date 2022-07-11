Канчельскис: «Спартак» — бардак, а не клуб. Зареме не надо кричать о футболе, как бабуся

Бывший советский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу положения дел в московском «Спартаке». По его мнению, Зарема Салихова, супруга владельца красно-белых Леонида Федуна, не должна принимать участия в футбольных моментах и высказываться по поводу них.
«Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. В одно время так делала Смородская — забирала кубок у футболистов, целовала его. Вы можете представить, чтобы президент «Баварии» или «Барселоны» носился с кубком по полю? Такого не может быть! Зачем она высказывает своё мнение и кого-то критикует? Салихова вообще в футбол никогда в жизни не играла, она не понимает, что это такое. Я, конечно, буду говорить. Или вы считаете, что я не прав? Каждый человек должен заниматься своим делом. Зарема говорит резонансные вещи, все удивляются, но нужно играть в футбол. Пусть Салихова выйдет на поле, возьмёт свисток и тренирует команду — тогда будут её критиковать за результат.
«Спартак» — бардак, а не клуб, скандальная команда. Всё время жалуются и жалуются. Когда девять раз становились чемпионами, никто не жаловался. В нынешнем «Спартаке» нет футбольных людей, а раньше были — тот же Романцев! Я с ребятами общаюсь, я же знаю. У них самая большая база болельщиков, народная команда, но, что сейчас с ними происходит? Даже в Европе знают о существовании такого клуба.
Видимо, в «Спартаке» считают, что Зарема — хороший менеджер. Настолько хороший, что на 10-м месте закончили. Менеджмент в этом клубе плохой, в клубе полный бардак и это в народной команде! Зареме не надо вмешиваться в футбольные дела», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице. Накануне красно-белые разгромно уступили «Зениту» в матче за Суперкубок страны (0:4).
- 11 июля 2022
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