Действующие чемпионки Европы понесли две серьёзные потери
Поделиться
В стане женской сборной Нидерландов две серьёзные потери, сообщает SRF.
Основной вратарь национальной команды Сари ван Венендал получила травму плеча во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд со сборной Швеции (1:1). Повреждение не позволит голкиперу выступить до конца турнира.
У полузащитницы сборной Нидерландов Якки Грунен диагностирован коронавирус. В ближайшее время футболистка также не сможет помочь своей национальной команде.
Напомним, соперниками сборной Нидерландов по группе С являются национальные команды Швейцарии, Португалии и Швеции. В следующем туре группового этапа нидерландские футболистки сыграют с Португалией. Матч состоится 13 июля.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
17:45
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:11
-
17:05
-
16:43
-
16:36
-
16:20
-
16:18
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:35
-
15:27
-
15:24
-
15:15
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
14:58
-
14:51
-
14:32
-
14:29
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:10
-
14:09
-
14:00
Партнерский контент