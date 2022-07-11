Действующие чемпионки Европы понесли две серьёзные потери

В стане женской сборной Нидерландов две серьёзные потери, сообщает SRF.



Основной вратарь национальной команды Сари ван Венендал получила травму плеча во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд со сборной Швеции (1:1). Повреждение не позволит голкиперу выступить до конца турнира.



У полузащитницы сборной Нидерландов Якки Грунен диагностирован коронавирус. В ближайшее время футболистка также не сможет помочь своей национальной команде.



Напомним, соперниками сборной Нидерландов по группе С являются национальные команды Швейцарии, Португалии и Швеции. В следующем туре группового этапа нидерландские футболистки сыграют с Португалией. Матч состоится 13 июля.