Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Действующие чемпионки Европы понесли две серьёзные потери

Действующие чемпионки Европы понесли две серьёзные потери
Комментарии

В стане женской сборной Нидерландов две серьёзные потери, сообщает SRF.

Основной вратарь национальной команды Сари ван Венендал получила травму плеча во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд со сборной Швеции (1:1). Повреждение не позволит голкиперу выступить до конца турнира.

У полузащитницы сборной Нидерландов Якки Грунен диагностирован коронавирус. В ближайшее время футболистка также не сможет помочь своей национальной команде.

Напомним, соперниками сборной Нидерландов по группе С являются национальные команды Швейцарии, Португалии и Швеции. В следующем туре группового этапа нидерландские футболистки сыграют с Португалией. Матч состоится 13 июля.

Новость по теме
Футболистка сборной Нидерландов: наши фанаты, вероятно, лучшие из всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022