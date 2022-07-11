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Австрия — Северная Ирландия: составы команд на матч женского Евро-2022

Австрия — Северная Ирландия: составы команд на матч женского Евро-2022
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Стали известны стартовые составы женских сборных Австрии и Северной Ирландии на матч группового этапа чемпионата Европы — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» (Саутгемптон, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч».

Сборная Австрии: Цинсбергер, Шихтль, Веннингер, Шнадербек, Хеншоу, Пунтигам, Хикельсбергер-Фюллер, Дунст, Цадрациль, Хёбингер, Билла.

Сборная Северной Ирландии: Бернс, Вэнс, Макфадден, Нельсон, МакКенна, Холлоуэй, Маккаррон, Каллаган, Фернесс, МакГиннесс, Уэйд.

Соперниками сборных Австрии и Северной Ирландии по группе А являются национальные команды Англии и Норвегии, которые также проведут встречу сегодня. Турнир продлится до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.

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