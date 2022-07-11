Главный тренер 2DROTS прокомментировал победу команды в Медиалиге

Дмитрий Кузнецов, бывший футболист ЦСКА и нынешний главный тренер 2DROTS, выступающей в Медийной футбольной лиге, прокомментировал победу своей команды в турнире.

«Очень рад за ребят. Всё было не так гладко, когда мы только договаривались о сотрудничестве: опоздания, мат, хромала дисциплина. Да, мы провели селекцию по профессиональным футболистам. Но медийные игроки как были, так и остаются в команде. Они прибавляют! В концовке финала даже 12 человек выскочили на поле.



Конечно, очень рад! Любая победа требует затрат. Для игроков 2DROTS — это самая главная спортивная победа в жизни. Сейчас они будут отдыхать, а потом снова соберёмся и будем готовиться к новому сезону», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.