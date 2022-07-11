Анатолий Давыдов: другим командам есть чему поучиться у «Зенита». Пускай совершенствуются

Директор академии петербургского «Зенита» Анатолий Давыдов прокомментировал мнение, согласно которому у сине-бело-голубых не будет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Зенит» уже сейчас можно награждать за победу в чемпионате? Кто так говорит? Эксперты? Они так уверены? Я бы с удовольствием принял это предложение и их мнение. Может быть, на самом деле так будет, но зачем бежать вперёд паровоза. Должен быть хороший и интересный чемпионат, есть на кого равняться командам. По результату, по отношению к играм и по результативности, наверное, есть кому поучиться и предпринять какие-то действия.



Мы правильно готовимся и ведём селекционную работу, приглашая футболистов, которые явно выше уровнем многих наших игроков в чемпионате. Это видно: как игроки влились в ту тактику, которую даёт тренер, в ту философию игры, которой придерживается футбольный клуб «Зенит».



Наверное, не правильно говорить, что уже можно вешать медали футболистам «Зенита». Пускай работают другие команды, совершенствуются. Плохо, что в ведущих командах часто меняются тренеры. Вопросов много. Их все видят», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.