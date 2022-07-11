Джек Уилшир возглавил «Арсенал» U18

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир назначен на пост главного тренера команды «канониров» U18.



«Это огромная честь. Не секрет, что я люблю «Арсенал». Мне нравится то, за что мы боремся. Все знают, что этот клуб — большая часть моей жизни. Я провёл в академии «Арсенала» лучшие дни в моей жизни.



Я готов к этой работе. Не могу дождаться, чтобы помочь этим молодым игрокам раскрыться, быть лучшими на поле и за его пределами. Это особенное чувство», — приводит слова Уилшира Sky Sports.



Напомним, 8 июля Уилшир объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 30 лет. Ранее экс-футболист выступал за «Арсенал», «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед» и другие клубы. С 2010 по 2016 год Уилшир вызывался в сборную Англии.

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