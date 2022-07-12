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Женская сборная Англии вышла в 1/4 финала чемпионата Европы — 2022

Женская сборная Англии вышла в 1/4 финала чемпионата Европы — 2022
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Сборная Англии разгромила национальную команду Норвегии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 и вышла в четвертьфинал турнира.

Англичанки набрали шесть очков за два матча и стали недосягаемыми для преследовательниц в турнирной таблице чемпионата Европы среди женских сборных. Команды Австрии и Норвегии в двух встречах набрали по три очка и в случае равенства баллов не смогут обойти Англию по личным встречам. Женская сборная Ирландии замыкает таблицу группы А, не имея очков в активе.

В следующем заключительном туре группового этапа Евро-2022 среди женских сборных Англия сыграет с командой Северной Ирландии. Игра состоится 15 июля на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия).

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