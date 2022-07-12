Женская сборная Англии вышла в 1/4 финала чемпионата Европы — 2022
Поделиться
Сборная Англии разгромила национальную команду Норвегии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 и вышла в четвертьфинал турнира.
Англичанки набрали шесть очков за два матча и стали недосягаемыми для преследовательниц в турнирной таблице чемпионата Европы среди женских сборных. Команды Австрии и Норвегии в двух встречах набрали по три очка и в случае равенства баллов не смогут обойти Англию по личным встречам. Женская сборная Ирландии замыкает таблицу группы А, не имея очков в активе.
В следующем заключительном туре группового этапа Евро-2022 среди женских сборных Англия сыграет с командой Северной Ирландии. Игра состоится 15 июля на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия).
Комментарии
- 12 июля 2022
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:46
-
00:44
-
00:23
-
00:13
-
00:13
- 11 июля 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:02
-
21:45
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:15
-
21:12
-
21:01
-
20:58
Партнерский контент