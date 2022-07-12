В киевском «Динамо» предложили Андрею Ярмоленко бессрочный контракт
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Украинский нападающий Андрей Ярмоленко может подписать бессрочный контракт с киевским «Динамо».
«Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия контракта. Как я слышал, Суркис предложил Ярмоленко бессрочный договор. Сколько он чувствует в себе силы играть в футбол – столько будет продолжаться его контракт. Кроме бессрочного контракта Андрею предлагают должность в структуре клуба после завершения карьеры», — сказал Вацко на своём YouTube-канале.
По окончании сезона-2021/2022 у Ярмоленко истек срок контракта с «Вест Хэмом» и он стал свободным агентом. В прошлом сезоне украинец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и отдал три результативные передачи.
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