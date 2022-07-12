Джон Терри: я люблю «Барселону», это лучшая команда моего поколения
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Бывший футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри рассказал, что любит «Барселону».
«Я тайный болельщик «Барселоны»? Это слишком очевидно. Это не секрет. Да, я люблю «Барселону». Безусловно, это лучшая команда моего поколения», — приводит слова Терри Mundo Deportivo.
Большую часть карьеры игрока Терри провёл в «Челси». В составе лондонского клуба игрок провёл 715 матчей, в которых записал в свой актив 67 голов и сделал 29 результативных передач. Последним клубом англичанин была «Астон Вилла», которую он покинул в 2018 году и завершил карьеру.
В составе сборной Англии Терри провёл 78 матчей, в которых забил 6 голов.
На данный момент Терри является тренером-консультантом в академии «Челси».
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