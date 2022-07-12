Кейна стошнило, Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле
Поделиться
Нескольким игрокам «Тоттенхэм Хотспур» стало плохо во время тренировки в Южной Корее, сообщает Marca.
По данным источника, футболисты тренировались на стадионе в Сеуле при температуре + 30 градусов. Главный тренер клуба Антонио Конте дал установку своим игрокам пробежать по полю 42 раза.
Хуже всего после этого себя чувствовал нападающий Гарри Кейн, которого стошнило, и форвард Сон Хын Мин, который потерял сознание.
«Тоттенхэм» намерен участвовать в предсезонном турнире в Южной Корее. Первый матч для команды запланировал на 13 июля.
По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял четвертое место, записав в свой актив 71 очко, пропустив перед собой «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
Комментарии
- 12 июля 2022
-
05:51
-
05:37
-
05:34
-
05:30
-
05:06
-
05:02
-
04:56
-
04:15
-
04:10
-
03:55
-
03:47
-
03:35
-
02:59
-
02:26
-
02:02
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:46
-
00:44
-
00:23
-
00:13
-
00:13
- 11 июля 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:46
-
22:38
-
22:33
Партнерский контент