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Кейна стошнило, Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле

Кейна стошнило, Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле
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Нескольким игрокам «Тоттенхэм Хотспур» стало плохо во время тренировки в Южной Корее, сообщает Marca.

По данным источника, футболисты тренировались на стадионе в Сеуле при температуре + 30 градусов. Главный тренер клуба Антонио Конте дал установку своим игрокам пробежать по полю 42 раза.

Хуже всего после этого себя чувствовал нападающий Гарри Кейн, которого стошнило, и форвард Сон Хын Мин, который потерял сознание.

«Тоттенхэм» намерен участвовать в предсезонном турнире в Южной Корее. Первый матч для команды запланировал на 13 июля.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял четвертое место, записав в свой актив 71 очко, пропустив перед собой «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

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