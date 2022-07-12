Расписание матчей женского Евро-2022 на 12 июля
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Сегодня, 12 июля, в рамках второго тура группового этапа в группе В женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Дании и Финляндии. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинсе. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
В 22:00 по московскому времени начнётся вторая игра группы В: Германия — Испания. Матч будет сыгран на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. В прямом эфире эту встречу также покажет телеканал «Матч!».
Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Шведские фанаты поддерживают сборную на женском Евро:
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