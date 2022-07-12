«Барселона» хочет приобрести молодого таланта из «Астон Виллы»

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность трансфера центрального полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, испанский клуб проявляет серьёзную заинтересованность в игроке и считает его футболистом огромного потенциала.
Контракт 20-летнего Чуквуэмеки с «Астон Виллой» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость футболиста в € 6 млн.
В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги Чуквуэмека провёл 12 матчей за «Астон Виллу», в которых отметился одной результативной передачей.
Футболист является воспитанником «Ноттингем Форест» и находится в системе «Астон Виллы» с 2016 года.
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