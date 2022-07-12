Уго Санчес: Мбаппе пришлось отказать «Реалу» из-за давления. Когда-то он сыграет за Мадрид

Бывший нападающий мадридского «Реала» Уго Санчес поделился мнением о несостоявшемся переходе французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», а также о том, что «Золотой мяч» должен получить нападающий Карим Бензема.
«Мбаппе отказал Мадриду из-за социального, политического и семейного давления. Ему пришлось сказать «нет». Но, зная его, я уверен, что когда-нибудь он сыграет в «Реале».
Бензема? Он получит «Золотой мяч» в этом году. Очень заметно, когда Бензема на поле, а когда нет. Своим опытом, зрелостью, качеством и лидерством он доказал, что заслуживает этого, и тем более выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов», – цитирует Санчеса Marca.
Француз был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона. У него истёк контракт с «ПСЖ», после чего он мог перейти в команду из Мадрида на правах свободного агента. Но в итоге Килиан решил продлить контракт с парижанами.
- 12 июля 2022
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:54
-
07:38
-
07:20
-
06:58
-
06:44
-
06:30
-
06:30
-
06:21
-
06:09
-
05:51
-
05:37
-
05:34
-
05:30
-
05:06
-
05:02
-
04:56
-
04:15
-
04:10
-
03:55
-
03:47
-
03:35
-
02:59