Уго Санчес: Мбаппе пришлось отказать «Реалу» из-за давления. Когда-то он сыграет за Мадрид

Бывший нападающий мадридского «Реала» Уго Санчес поделился мнением о несостоявшемся переходе французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», а также о том, что «Золотой мяч» должен получить нападающий Карим Бензема.



«Мбаппе отказал Мадриду из-за социального, политического и семейного давления. Ему пришлось сказать «нет». Но, зная его, я уверен, что когда-нибудь он сыграет в «Реале».



Бензема? Он получит «Золотой мяч» в этом году. Очень заметно, когда Бензема на поле, а когда нет. Своим опытом, зрелостью, качеством и лидерством он доказал, что заслуживает этого, и тем более выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов», – цитирует Санчеса Marca.

Француз был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона. У него истёк контракт с «ПСЖ», после чего он мог перейти в команду из Мадрида на правах свободного агента. Но в итоге Килиан решил продлить контракт с парижанами.