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«Манчестер Юнайтед» может подписать Муссу Дембеле на замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» может подписать Муссу Дембеле на замену Роналду
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов подписать французского форварда на замену Криштиану Роналду, который может покинуть команду. Об этом сообщает Media Foot.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявлял, что Роналду не продаётся, однако португальский футболист не отправился с командой в предсезонное турне и всё ещё может уйти.

37-летний Роналду вернулся в английский клуб летом 2021 года и в сезоне-2021/2022 забил 24 гола и отдал три результативные передачи в 33 матчах за команду. Контракт Криштиану с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023-го.

Тренер «Челси» Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду. Видеоролик:

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