Экс-форвард «МЮ» Нани стал футболистом австралийского клуба «Мельбурн Виктори»

Австралийский клуб «Мельбурн Виктори» на официальном сайте объявил о подписании контракта с португальским нападающим Луишем Нани, находившимся в статусе свободного агента. Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один сезон.

«Я рад приехать в «Мельбурн Виктори» и с нетерпением жду предстоящих вызовов. Я разговаривал с главным тренером и знаю, что «Мельбурн Виктори» — это клуб, который хочет добиваться успехов. Хочу сыграть свою роль в достижении командой этих задач.



Судя по тому, что я видел, болельщики в Мельбурне — не только лучшие в лиге, но и соперничают по атмосфере с фанатами в Европе. С нетерпением жду момента, когда буду частью этого на поле и буду играть для наших болельщиков в этом сезоне», — приводит слова Нани пресс-служба.

Последним клубом Нани была «Венеция», которую он покинул свободным агентом в конце сезона-2021/2022. Также португалец выступал за ряд клубов в Европе, включая «Манчестер Юнайтед», «Валенсию» и «Лацио».