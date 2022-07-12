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Источник: Дзюба находится в расположении «Рубина»

Источник: Дзюба находится в расположении «Рубина»
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Российский нападающий Артём Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, сегодня, 12 июля, прибыл в расположение «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». По сведениям источника, 33-летний футболист будет поддерживать форму, пока не найдёт новую команду. Сообщается, что ранее «Рубин» допускал до тренировок Александра Ташаева и Евгения Башкирова (бывшие футболисты команды), но не подписал с ними контракты.

Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом», за который Артём выступал с 2015 по 2022 год. В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).

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