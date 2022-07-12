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Okko эксклюзивно покажет клубные товарищеские матчи

Okko эксклюзивно покажет клубные товарищеские матчи
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Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи клубов, выступающих в английской Премьер-лиге, Ла Лиге, Бундеслиге, Лиге 1, Серии А и других знаковых европейских футбольных турнирах. Пользователи сервиса смогут посмотреть без дополнительной платы порядка 20 клубных товарищеских матчей.

Okko начнёт трансляции с матча «Рома» – «Сандерленд» 13 июля в 13:00 мск. Пользователям также будут доступны трансляции упомянутых далее и других игр:

  • «РБ Лейпциг» – «Саутгемптон» 16 июля;
  • «Бенфика» – «Фулхэм» 17 июля;
  • «Боруссия» – «Валенсия» 18 июля;
  • «Интер» – «Лион» 30 июля.

Трансляции можно будет посмотреть в высоком качестве как живьём, так и в записи, с функцией выбора звуковой дорожки на любом популярном устройстве. Полное расписание и информацию о других товарищеских матчах, доступных в Okko, можно найти в социальных сетях «Okko Спорт».

«Футбольное лето продолжается в Okko. С успехом показав четыре тура Лиги наций УЕФА в июне с результатом в 27 миллионов просмотров, мы предлагаем ценителям большого спорта всё новые возможности смотреть красивый футбол. В дополнение к товарищеским матчам клубов, выступающих в РПЛ, мы покажем игры команд из знаковых европейских лиг, в том числе АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги и других. Каждый день мы стремимся расширить наше футбольное предложение, и оно по-прежнему не имеет аналогов в России», — сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.

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