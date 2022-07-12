Агент новичков «Зенита» Ивана и Мантуана сообщил, что игроки прилетят в Россию 17 июля

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы новичков «Зенита» вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана, рассказал, когда футболисты прибудут в Россию.
«17 июля Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее Иван и Мантуан выступали в составе «Коринтианса». Игроки стали частью сделки по аренде, в результате которой в бразильский клуб перешёл нападающий санкт-петербургской команды Юри Алберто.
Алберто стал игроком «Зенита» в январе 2022 года. Действующее соглашение бразильского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года. В прошлом сезоне 21-летний форвард принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
- 12 июля 2022
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