Женская сборная Германии открыла счёт в матче Евро-2022 с Испанией
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В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Германии встречается с командой Испании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). К 5-й минуте счёт 1:0 в пользу немецких футболисток.
На 3-й минуте встречи счёт открыла полузащитница сборной Германии Клара Бюль.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар (Франция). Помогают ей Элоди Коппола (Франция) и Мануэла Николози (Франция). Резервным арбитром назначена Ивана Пройковска (Северная Македония).
Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов.
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