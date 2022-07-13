Глава «Торпедо»: переход Черышева нам не под силу. Если только бесплатно будет играть
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Президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на слухи о том, что в московский клуб переберётся полузащитник сборной России Денис Черышев.
«Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звёздных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха! Но давайте объективно – такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью Дениса Маслова читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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