Глава «Торпедо»: переход Черышева нам не под силу. Если только бесплатно будет играть

Президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на слухи о том, что в московский клуб переберётся полузащитник сборной России Денис Черышев.

«Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звёздных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха! Но давайте объективно – такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью Дениса Маслова читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.