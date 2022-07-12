Президент «Торпедо»: Бородюку и не снилось, как мы относились к Игнашевичу

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слова экс-тренера команды Сергея Игнашевича, который ранее заявил, что в клубе к нему относились не по-человечески.



«Не знаю, что имел в виду Игнашевич, говоря, что в «Торпедо» к нему не относились по-человечески. Мы обменялись с Романом Ивановичем [Авдеевым – владельцем «Торпедо»] впечатлениями по смс. Думаю, Сергей Николаевич вспомнил эмоции, которые он испытывал, когда трибуны кричали в его адрес не самое благоприятное. Изначально вопрос был не про болельщиков? Надо лучше ему задать вопрос. Знаю, что Ляпин дружит с Димкой Мичковым (помощник Игнашевича). Он уточнил у Сергея Николаевича, и тот вроде сказал, что больше говорил про атмосферу, а не клуб. Человечнее? Бородюку и не снилось, как мы относились к Игнашевичу. Я не знаю, как более человечно мы могли относиться.



Почему даже и не снилось? Ну потому что к Сергею Николаевичу относились трепетнее, как к молодому специалисту, которому надо во всём помогать, всё разжёвывать, стараться где-то давать ему порулить самому, даже если ты не согласен, не лезть, дать ему ошибиться, дать принять правильное решение, показать ему, что он главный, что он big boss. Ему нужно было дать уверенность в себе. Поэтому к нему относились в более щадящем режиме. И ко всем его просьбам тоже. Не было ни одной, которую мы бы не выполнили. Ни одной!

Там было много просьб от и до. Сергей Николаевич человек современный, как тренер, как менеджер. Пытается понять все процессы, происходящие в клубе. Естественно, у него есть по каждому из этих процессов своё мнение», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью Дениса Маслова читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.