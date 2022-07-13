Лина Магулль назвала зарплаты мужчин завышенными и сказала, сколько нужно платить женщинам

Полузащитница женской сборной Германии Лина Магулль поделилась мнением о разнице зарплат в мужском и женском футболе.



«Мне не нужно € 10-20 млн в год. Ясно одно: наши зарплаты должны расти, чтобы все, а не только футболистки сборной, могли заниматься своим видом спорта профессионально. Высокие зарплаты мужчин должны быть скорректированы ещё и потому, что они сильно завышены по сравнению со многими другими профессиями.



Футболистки из второй лиги должны так хорошо зарабатывать, чтобы никому из них не приходилось больше работать неполный рабочий день. Мы говорим о минимальной зарплате в € 2-3 тыс. в месяц. Только так возможно устойчиво продвигать развитие женского футбола», — приводит слова Магулль Bild.

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