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«ПСЖ» отказался от идеи приобретения Криштиану Роналду

«ПСЖ» отказался от идеи приобретения Криштиану Роналду
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«ПСЖ» отказался от идеи приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

По данным источника, Хорхе Мендес, агент португальского нападающего, обсудил возможность перехода игрока со спортивным директором «ПСЖ» Луисом Кампосом и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Однако, «ПСЖ» не считает, что Роналду является подходящим приобретением на данный момент. Также у команды нет возможности выплачивать ему заработную плату.

Помимо этого, Роналду не вписывается в проект «ПСЖ» со спортивной точки зрения. Новый главный тренер клуба Кристоф Галтье хочет начать сезон с использованием трёх защитников. Галтье ищет возможность задействовать Неймара, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в своей схеме, поэтому переход Роналду не имеет смысла.

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