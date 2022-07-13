«ПСЖ» отказался от идеи приобретения Криштиану Роналду

«ПСЖ» отказался от идеи приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

По данным источника, Хорхе Мендес, агент португальского нападающего, обсудил возможность перехода игрока со спортивным директором «ПСЖ» Луисом Кампосом и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Однако, «ПСЖ» не считает, что Роналду является подходящим приобретением на данный момент. Также у команды нет возможности выплачивать ему заработную плату.

Помимо этого, Роналду не вписывается в проект «ПСЖ» со спортивной точки зрения. Новый главный тренер клуба Кристоф Галтье хочет начать сезон с использованием трёх защитников. Галтье ищет возможность задействовать Неймара, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в своей схеме, поэтому переход Роналду не имеет смысла.