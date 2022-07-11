«МЮ» — «Ливерпуль». Криштиану Роналду можно понять

Разговоров об уходе форварда всё больше. А что ему делать в таком «МЮ»?

12 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.90.

Эрик тен Хаг: Криштиану Роналду не продаётся.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «МЮ» — «Ливерпуль» 12 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «МЮ» — «Ливерпуль» (12.07.2022)

В ожидании начала нового сезона английской Премьер-лиги, который стартует меньше чем через месяц, обратим внимание на товарищеское противостояние между принципиальными оппонентами — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Встреча состоится 12 июля на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В последних трёх очных противостояниях манкунианцы потерпели поражения, что называется, без шансов. Смена наставника, приобретения в трансферные окна и, в конце концов, старания Криштиану Роналду оказались бесполезны. Даже просто приблизиться к уровню мерсисайдцев не удалось.



По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ. Из-за непопадания в Лигу чемпионов и других немаловажных факторов Роналду заявил о желании покинуть клуб. Где португалец продолжит карьеру, пока остаётся неясным. Но грядущий матч и по крайней мере начало предсезонного турне с «красными дьяволами» нападающий определённо пропустит.

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Потеря очень серьёзная. В прошлом сезоне Роналду практически в одиночку тащил «Ман Юнайтед». В семи встречах Лиги чемпионов забил шесть мячей, а за 30 туров чемпионата Англии наколотил 18 голов и отдал три голевые передачи. Перед новым главным тренером манкунианцев — Эриком тен Хагом — стоит теперь сразу несколько труднорешаемых задач.

Во-первых, голландцу необходимо выработать собственную манеру игры в «Манчестер Юнайтед». Во-вторых, найти альтернативу Роналду в нападении. В-третьих, подобрать оптимальный состав, который будет подходить его тактическим замыслам. Кроме того, хорошо бы самому адаптироваться в новом коллективе.



Разумеется, тренер уже вовсю работает и строит планы на будущее. Тен Хаг применил некоторые дисциплинарные меры в виде электронных писем игрокам с целью исключения эгоизма в раздевалке. Также выстроил приоритетные цели на трансферное окно. В числе таковых Мэйсон Маунт, Рубен Невеш и Юри Тилеманс.



«Ливерпуль», в свою очередь, в межсезонье был сконцентрирован больше на том, чтобы сохранить имеющиеся ресурсы. Главной целью стояло продление контракта с лучшим бомбардиром не только команды, но и АПЛ. Речь разумеется, о Мохамеде Салахе. За 35 встреч в первенстве египтянин забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Пролонгировать соглашение, к слову, удалось.

Сохранить не получилось другого нападающего — Садио Мане. Сенегалец принял решение о переходе в мюнхенскую «Баварию». На смену ему у «Бенфики» мерсисайдцами был приобретён лучший игрок сезона португальской Примеры — Дарвин Нуньес. Думается, эффективность атакующей линии останется прежней.

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Для противников это очень плохая новость. По большей части благодаря результативности в минувшем сезоне красные чуть не отобрали золотые медали АПЛ у «Манчестер Сити». Также были близки к победе в Лиге чемпионов. В первом случае забили 94 гола за 38 встреч. Во втором турнире отметились 30 голами за 13 матчей. Статистика поистине пугающая.

Причём в прошлом сезоне потрясающе играл как основной состав «Ливерпуля», так и молодёжь. Как мы помним, неоднократно в Кубке Англии и Кубке лиги Англии Юрген Клопп бесстрашно экспериментировал. Выпускал совсем юных футболистов даже в финальных стадиях соревнований. Что любопытно, это принесло результат. По итогу мерсисайдцы выиграли оба турнира.



На данный момент мерсисайдцы выглядят на голову сильнее манкунианцев. Качество состава, моральный дух, многолетний опыт работы Юргена Клоппа на посту главного тренера и история очных встреч предвещают их победу. Товарищеский статус матча и домашние стены вряд ли спасут «красных дьяволов». Возьмём П2 за коэффициент 1.77.



В будущем «Манчестер Юнайтед», вероятно, начнёт прогрессировать. Эрик тен Хаг – весьма квалифицированный специалист, что подтверждает выигранный трофей чемпионата Нидерландов с «Аяксом» в прошлом сезоне. Однако в предстоящем матче ему вряд ли удастся превзойти такой «Ливерпуль». Как водится, первый блин комом.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 12 июля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» находится в процессе перестройки. Эрик тен Хаг только заступил на пост главного тренера. Думается, на адаптацию и поиск решения имеющихся проблем уйдёт немало времени. А вот «Ливерпуль» подходит к матчу во всеоружии. Юрген Клопп наверняка вновь будет экспериментировать, но это вряд ли как-то отразится на результате. Финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов манкунианцам, на наш взгляд, пока не по зубам.



Ставка: победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.77.

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