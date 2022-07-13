Маслов объяснил, почему «Торпедо-2» руководит сын председателя совета директоров клуба

Президент «Торпедо» Денис Маслов объяснил, почему «Торпедо-2» руководит 22-летний Георгий Менжинский, который является сыном председателя совета директоров «Торпедо» Сергея Менжинского.

«Если бы вы готовились к интервью, то вы бы поняли – это сын привёл папу в футбол, а не наоборот. Потому что Георгий появился за год до Сергея Юрьевича. Когда Георгий приступал к работе, Сергей Юрьевич никакого отношения к команде не имел. Про сыновей Буша ты же знаешь? Один по стопам отца стал президентом США, второй – видимо, менее любимый, просто губернатором работал, ха! Как ты к этому относишься? Такой случай в истории был не один. Есть же семейный бизнес, что-то от отца к сыну передаётся.

У вас логика такая: папа – депутат, значит, сын депутатом быть не может? Выходит, сразу пацана ограничиваем. Мне тяжело об этом рассуждать – я потерял отца, когда мне было девять лет. Тогда мне сразу стало 15. Мне сейчас 38, а в голове – 56. За мной большая семья. Но спроси меня – хотел бы я оказаться на месте этих ребят-сыновей, о которых мы говорили? Я не скажу «нет». Потому что никто не знает, какой тернистый путь я прошёл. И я бы подумал, проходить ли его заново. А вот хотел бы я, чтобы папа меня куда-то устроил, чтобы я рос? Может, и да. Не могу ответить, хорошо это или плохо.

Не знаю степень нормальности этой ситуации, но всё определяет результат. Есть «Торпедо-2», команда влилась в систему клуба. У Георгия Сергеевича, ответственного за эту историю, нормально получается. Для меня как для руководителя важно, ходит ли человек и дёргает ли меня постоянно за руку. Сейчас он сам написал бюджет, я дал рекомендации, всё сформировали. Нет проблем с селекцией, со штабом, со сборами. А когда проблем нет, что? Нормальный менеджер (Маслов делает вид, будто затягивается сигарой. – Прим. «Чемпионата»). Это так работает. А как он появился – ничего плохого не вижу», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Денисом Масловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.