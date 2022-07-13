Защитник «Шахтёра» прибыл в Милан. Его арендует «Монца» Берлускони

Новичок Серии А «Монца», которым руководят бывшие боссы «Милана» Сильвио Берлускони (президент) и Адриано Галлиани (исполнительный директор), продолжает повышать конкуренцию в составе в преддверии старта нового сезона. В аэропорту Милана во вторник был замечен защитник «Шахтёра» Марлон, сообщил известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Бразилец должен провести сезон-2021/22 в составе «Монцы» на правах аренды. О соглашении с защитником будет объявлено в ближайшее время.
26-летний Марлон провёл в «Шахтёре» один сезон. Он пришёл в клуб вместе с главным тренером итальянцем Роберто Де Дзерби из итальянского «Сассуоло» и отыграл за команду 22 матча, в том числе пять – на групповом этапе Лиги чемпионов, где чемпионы Украины финишировали четвёртыми в квартете с «Реалом», «Интером» и «Шерифом». До «Сассуоло» Марлон выступал за «Флуминенсе», «Барселону» и «Ниццу».
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