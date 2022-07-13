Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче с «Ливерпулем» со счётом 4:0.

«Конечно, мы довольны сегодня, потому что я думаю, что это была команда с отличным духом, и мы знаем, что мы только начинаем. Мы прессинговали и допустили ошибки в прессинге, упустили несколько моментов, но также и создали много. Думаю, что наша команда играла храбро, играла на опережение. Нам нужно очень много работать, чтобы исправить ошибки, но, конечно, мы довольны первой игрой. Я знаю, что у нас есть хорошие игроки. Теперь нам нужно создать команду», — приводит слова тен Хага ESPN.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте.