Президент «Торпедо»: слышу: «Маслов привёл в клуб друзей». А кого я должен привести?!

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слова о том, что он привёл в клуб своих друзей.

«Иногда слышу: «Маслов привёл в клуб друзей». А кого я должен привести?! Объясните! Это удивительно. Я приглашаю людей, с которыми работал, на опыт которых опираюсь и которым доверяю. Я же не пригласил всех 400 человек из клубов, в которых работал раньше. Только тех, в ком уверен», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, «Торпедо» по итогам прошлого сезона ФНЛ заняло первое место и вышло в РПЛ. Новый сезон чемпионата России начнётся 15 июля. В первом туре команда сыграет с «Сочи». Матч состоится 17 июля.

Полностью интервью с Денисом Масловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.