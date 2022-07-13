Президент «Торпедо»: слышу: «Маслов привёл в клуб друзей». А кого я должен привести?!
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Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слова о том, что он привёл в клуб своих друзей.
«Иногда слышу: «Маслов привёл в клуб друзей». А кого я должен привести?! Объясните! Это удивительно. Я приглашаю людей, с которыми работал, на опыт которых опираюсь и которым доверяю. Я же не пригласил всех 400 человек из клубов, в которых работал раньше. Только тех, в ком уверен», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, «Торпедо» по итогам прошлого сезона ФНЛ заняло первое место и вышло в РПЛ. Новый сезон чемпионата России начнётся 15 июля. В первом туре команда сыграет с «Сочи». Матч состоится 17 июля.
Полностью интервью с Денисом Масловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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