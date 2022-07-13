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«Ничего выдающегося Лука не сделал». Кечинов — об уходе Каттани из «Спартака»

«Ничего выдающегося Лука не сделал». Кечинов — об уходе Каттани из «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на уход Луки Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых. Экс-игрок отметил, что руководитель не сделал ничего полезного за время работы в московском клубе.

«Спокойно реагирую на эту новость. Вообще не вижу какую-то огромную работу с пользой для «Спартака». Ничего такого Лука не сделал. Абаскаля же он приглашал. Посмотрим, как будут складываться дела. Может быть, всё будет хорошо и у «Спартака», и у Абаскаля, но мне в это не очень верится. Касаемо футболистов, которых он привёл, то здесь тоже не скажу, что была проделана выдающаяся работа. Поэтому очень спокойно и без сожаления воспринимаю эту новость», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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