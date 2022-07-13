Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём состоянии и назвал цель на сезон

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о подготовке к новому сезону, а также поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» (0:4).
«Я чувствую себя отлично, полноценно готовлюсь к сезону. И счастлив снова присоединиться к команде, быть вместе с ребятами. Суперкубок? Это было непросто. Не люблю смотреть за игрой со стороны. К сожалению, мы не смогли одержать победу. Теперь настраиваемся на следующие игры, чтобы выигрывать.
Мы пообщались с новым тренерским штабом в первый же день, всё прошло хорошо. Поговорили о футболе и не только. Теперь работаю, чтобы быть максимально полезным на поле. Что касается целей на сезон, у игроков «Спартака» может быть только одна цель — побеждать в каждом матче. Побеждать и отдавать максимум сил на поле», — сказал Мартинс в интервью клубной пресс-службе.
- 13 июля 2022
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