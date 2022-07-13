Хавбек «Спартака» Мартинс: рад снова играть с Рыбусом в одной команде

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал переход защитника Мацея Рыбуса в стан красно-белых. Ранее футболисты вместе выступали за «Лион».

«Конечно, когда прочитал, что Рыбус стал игроком «Спартака», то сразу написал ему сообщение. Я рад снова играть с ним в одной команде. Говорили и про «Лион», но сейчас сфокусированы на том, чтобы добиться успехов со «Спартаком», — сказал Мартинс в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Рыбус перешёл в московский «Спартак» в июне текущего года на правах свободного агента. 9 июля польский футболист дебютировал за красно-белых в матче за Суперкубок России — 2022 с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.