Президент «Торпедо» ответил Терюшкову. Тот считает, что у «Химок» приоритет по стадиону

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал ситуацию с домашними встречами московского клуба. Ранее депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что у подмосковной команды в этом плане приоритет на «Арену Химки».



«Мы уведомили РПЛ, что в «Лужниках» концерты и мы сначала играем в Химках. Косяк ли это РПЛ? Лига поступила профессиональнее, чем вам кажется. Вы просто не знаете нюансов составления календаря — очень сложный процесс. Пускай простят меня другие клубы, но мы попросили домашние матчи «Торпедо» с кассовыми соперниками не назначать на начало сезона. Речь про московские клубы и «Зенит» – с ними хотим сыграть в «Лужниках». Речь не о больших матчах, а о большом количестве зрителей. Мы просили по всем турам развести домашние матчи «Торпедо» и «Химок». Конечно, мы оперативно связались с РПЛ и стадионом, провели совместное совещание и пришли к мнению, что службы стадиона справятся.



Терюшков говорит, что в плане стадиона нужно отдавать предпочтение «Химкам»? А мы считаем, что предпочтение нужно отдавать нам. Насколько я понимаю, «Арена Химки» – автономное предприятие, которое не имеет отношения к футбольному клубу. У нас такой же договор, как и у «Химок». Просто у них это основной стадион, а у нас – резервный», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».