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В «Монце» заявили, что не заинтересованы в приобретении Алексея Миранчука

В «Монце» заявили, что не заинтересованы в приобретении Алексея Миранчука
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Спортивный директор «Монцы» Филиппо Агомери Антонелли прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«На данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком», — сказал Антонелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что Миранчук может продолжить карьеру в «Монце». Также появилась информация, что в услугах 26-летнего российского футболиста заинтересована «Рома». Клуб планировал провести переговоры с представителями «Аталанты» о возможном трансфере Миранчука.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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