Френки де Йонг не намерен уходить из «Барселоны»
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Агенты нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили клубу, что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Также агенты де Йонга сообщили «Манчестер Юнайтед», что сделка застопорилась.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил, что у сине-гранатовых есть предложения о трансфере полузащитника, но клуб не хочет его продавать.
Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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