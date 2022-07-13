Френки де Йонг не намерен уходить из «Барселоны»

Агенты нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили клубу, что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Также агенты де Йонга сообщили «Манчестер Юнайтед», что сделка застопорилась.



Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил, что у сине-гранатовых есть предложения о трансфере полузащитника, но клуб не хочет его продавать.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.