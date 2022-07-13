Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Френки де Йонг не намерен уходить из «Барселоны»

Френки де Йонг не намерен уходить из «Барселоны»
Комментарии

Агенты нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили клубу, что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Также агенты де Йонга сообщили «Манчестер Юнайтед», что сделка застопорилась.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил, что у сине-гранатовых есть предложения о трансфере полузащитника, но клуб не хочет его продавать.

«Барселона» преображается. Хави может собрать новый основной состав «Барселона» преображается. Хави может собрать новый основной состав

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Френки де Йонг прибыл на предсезонный сбор «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022