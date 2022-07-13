Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в «Аль-Айне»

Нападающий Андрей Ярмоленко заключил однолетний контракт с «Аль-Айном», сообщает пресс-служба этого арабского клуба. Примечательно, что главным тренером команды является украинец Сергей Ребров.



По окончании сезона-2021/2022 у Ярмоленко истёк срок контракта с «Вест Хэмом» и он стал свободным агентом. В прошлом сезоне украинец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и отдал три результативные передачи.



Напомним, Ребров возглавил «Аль-Айн» в 2021 году. Ранее украинский специалист работал в киевском «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароше» и сборной Украины. Во время игровой карьеры Ребров выступал за «Шахтёр», киевское «Динамо», «Тоттенхэм Хотспур», «Фенербахче», «Вест Хэм Юнайтед» и казанский «Рубин».

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