«Динамо» не может договориться с «Гуарани» по трансферу Фернандеса

«Динамо» продолжает переговоры с «Гуарани» по переходу центрального защитника Роберто Фернандеса. Об этом «Чемпионату» сообщил парагвайский источник, близкий к игроку.



«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса € 4 млн, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Алавеса», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и двух клубов из Бразилии», — добавил собеседник «Чемпионата».



Фернандес дебютировал в парагвайском чемпионате в 2019 году в матче со столичным «Ривер Плейт». За всё это время он провёл 70 игр в лиге и шесть матчей в рамках международных турниров. В национальной лиге он отметился двумя забитыми голами. Роберто вызывался в сборные Парагвая до 17, 20 и 23 лет. На международном уровне он провёл 17 матчей.

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