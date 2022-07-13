Гендиректор «Зенита» Медведев объяснил, почему контракт с Семаком продлён на три года

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил важность заключения нового соглашения с главным тренером клуба Сергеем Семаком, а также рассказал о ходе переговоров со специалистом и причинах выбора срока действия контракта. Напомним, новое соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано на три года.



«Это очень важное и положительное событие для нашего клуба. Не все знают, что по действующему договору клуб реализовал опцион продления на один год, то есть в начале сезона действовал продлённый контракт. Но одновременно мы разговаривали и вели переговоры с Сергеем Богдановичем не просто о продлении, а о заключении нового трёхлетнего контракта. Что мы сегодня и сделали. Это соглашение включает юбилейный сезон-2024/2025. И все условия согласованы. Очень рад. Переговоры шли, как и предыдущие с Сергеем Богдановичем, легко и профессионально. Завершились тем, чем все хотели.



Этот срок позволяет тренеру быть уверенным в том, что у него достаточно времени для работы. После окончания первого тренерского цикла, который занял четыре сезона, совместно решили, что наилучшим вариантом будет продление на три года», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон в РПЛ стартует 15 июля.