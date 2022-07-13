Мостовой в «Катюше» будет тренировать Джигана, Гену из «Универа» и А. Емельяненко

Продюсер футбольного клуба «Катюша» рассказал, кто будет выступать за команду в Медийной футбольной лиге.
«О нашем составе в курсе президент Медиалиги Николай Осипов. У нас будут играть Джиган, Натан, Андрей Свиридов (Гена, охранник Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». – Прим. «Чемпионата»), Кирилл Скрипник и Султан Лагучев – ребята, связанные с Black Star.
Также из блогерской индустрии будут Жук, Глеб Хлеб, Андрей Котов. Акцент сделан как на молодую аудиторию, так и на более взрослую. Мы хотим объединить поколение как до 2000-х годов, так и после.
Будут ли ли известные спортсмены? Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. Велись переговоры и с Никитой Нагорным, но, к большому сожалению, он выбрал другой клуб. Есть обстоятельства, которые не могу называть, но изначально мы рассматривали их как тандем. Могу сказать, что Артур будет присутствовать на ближайшей пресс-конференции. Об этом, кстати, ещё никто не знает.
С нами в команде будет Александр Емельяненко, который ещё и готовится к бою с Дациком. У него ответственное противостояние, он сейчас находится в Екатеринбурге — каждый день тренируется. Не сможет принять участие в пресс-конференции, но обязательно выйдет по видеосвязи и ответит на вопросы.
А ещё с нами в команде Анастасия Савина – чемпионка мира по пляжному футболу. И Никита Андреев – обладатель Кубка России в составе «Зенита». Возможно, будет ещё несколько подписаний с известными футболистами, но пока не могу о них говорить.
Я хочу, чтобы такой парень, как Никита Андреев, который играл в «Зените» и «Анжи» и обладает различными хорошими способностями и рекомендациями со стороны футболистов и тренеров, попробовал себя в медиасфере. Как те же Коршунов, Турищев, Ивахнов и Нтумба.
Насколько я знаю, во втором сезоне МФЛ будет развита скаутская система, по которой будут отбирать талантливых ребят. Я очень хочу дать второй шанс игрокам, таким, как Никита. Пускай они приедут и докажут, что они могут», — сказал продюсер «Катюши» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 13 июля 2022
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