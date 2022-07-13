Футболистка сборной России раскрыла зарплаты в национальной команде

Полузащитница ЦСКА и сборной России Надежда Смирнова рассказала, сколько женщины-футболистки зарабатывают в национальной команде.
«То, сколько получают футболисты сборной, зависит от тренера. У нас был один тренер – он договаривается на одни премиальные девчонкам. Сейчас поменялся тренер, и уже условия меняются. Если раньше мы получали премиальные после каждой игры, то сейчас получаем премиальные за сбор. Всё высчитывается в процентах в зависимости от того, сколько матчей ты провёл.
Ты не просто приезжаешь на сбор, но ещё и должен сыграть, попасть в стартовый состав, провести побольше минут. Всё это очень индивидуально. В итоге получается не больше 400 тысяч рублей за сбор. Если быть точнее, 370 тысяч. А сбор длится две недели, если есть официальные игры. Но нужно понимать, что это сборная, а в клубе таких зарплат нет», — сказала Смирнова в подкасте Sports.ru.
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