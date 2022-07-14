Президент «Маритиму»: не можем отрицать, что Агаларов нам интересен

Президент португальского футбольного клуба «Маритиму», представляющего город Фуншал, прокомментировал слухи об интересе клуба к российскому нападающему Гамиду Агаларову из «Уфы».

«Агаларов в одном шаге от перехода в «Маритиму»? Сейчас мы ничего не можем подтвердить. Гамид — один из игроков, за которыми мы много наблюдали. Но в данный момент ничего нет.

Как вы знаете, мы действительно ищем нападающего в это трансферное окно. Мы не можем отрицать, что Агаларов — футболист, который мог бы быть интересен для нашей лиги и нашего клуба. Но в данный момент я не скажу большего», — рассказал президент португальского клуба в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Гамид Агаларов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, в 33 матчах забив 20 мячей и отдав две голевые передачи.

«Уфа», в которой выступал нападающий, вылетела в Первую лигу, заняв в РПЛ 14-е место и уступив «Оренбургу» в стыковых матчах.