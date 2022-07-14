Футболистка сборной России рассказала, что думает об уравнивании зарплат с мужчинами

Полузащитница ЦСКА и сборной России Надежда Смирнова отреагировала на инициативы спортсменов и политиков уравнять зарплаты в женском футболе с мужскими.
«Футболисты в сборной России получают в разы больше. Если будут получать 370 тысяч рублей за сбор, как мы, то, думаю, они не будут очень довольны этим решением.
Готова ли я возглавить колонну и потребовать, чтобы зарплаты были равные? Скажу так. Я готова играть в футбол и тем самым его развивать, показывая какие-то результаты. Если будет нужно какое-то моё вмешательство в футбольном плане, то я, конечно, за. А с политикой не хочу это смешивать.
За чемпионат мира – 2014 каждый из российских футболистов получил по 150 тысяч долларов? Это было много лет назад. Думаю, сейчас мужчины получают примерно по 450 тысяч долларов за турнир. А мы, даже если сравнивать с тем временем, сейчас получаем, блин, в девять раз меньше», — сказала Смирнова в подкасте Sports.ru.
- 14 июля 2022
-
01:46
-
01:37
-
01:32
-
01:08
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:20
-
00:13
-
00:09
- 13 июля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:42
-
21:31