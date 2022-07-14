Футболистка сборной России рассказала, что думает об уравнивании зарплат с мужчинами

Полузащитница ЦСКА и сборной России Надежда Смирнова отреагировала на инициативы спортсменов и политиков уравнять зарплаты в женском футболе с мужскими.

«Футболисты в сборной России получают в разы больше. Если будут получать 370 тысяч рублей за сбор, как мы, то, думаю, они не будут очень довольны этим решением.



Готова ли я возглавить колонну и потребовать, чтобы зарплаты были равные? Скажу так. Я готова играть в футбол и тем самым его развивать, показывая какие-то результаты. Если будет нужно какое-то моё вмешательство в футбольном плане, то я, конечно, за. А с политикой не хочу это смешивать.



За чемпионат мира – 2014 каждый из российских футболистов получил по 150 тысяч долларов? Это было много лет назад. Думаю, сейчас мужчины получают примерно по 450 тысяч долларов за турнир. А мы, даже если сравнивать с тем временем, сейчас получаем, блин, в девять раз меньше», — сказала Смирнова в подкасте Sports.ru.