Источник: Роналду получил предложение из Саудовской Аравии. Зарплата — € 125 млн в год

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду появился ещё один вариант продолжения карьеры – переход в клуб из Саудовской Аравии, сообщают TVI и CNN Portugal.
Согласно информации изданий, которые публикуют информацию в связке, предложение от боссов неназванного аравийского клуба следующее: € 30 млн за трансфер для «Манчестер Юнайтед», € 20 млн на комиссионные агентам и € 250 млн в виде зарплаты самому Роналду по контракту на два сезона (€ 125 млн за каждый год).
Напомним, 9 июля стало известно о том, что Роналду не поехал с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. До этого он пропустил несколько тренировок команды после отпуска и поддерживал форму самостоятельно. Вместе с тем новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг на пресс-конференции подчёркивал, что Роналду не говорил ему лично о желании покинуть клуб, и добавил, что футболист входит в его планы и не продаётся.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду:
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