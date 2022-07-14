Гол Овечкина в ворота «Амкала» признан лучшим на летних сборах московского «Динамо»

Забитый мяч 36-летнего российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в выставочном матче за московское «Динамо» в ворота команды блогеров – «Амкала» (5:0) признан лучшим болельщиками на летних сборах бело-голубых. Об этом сообщается в телеграм-канале «Динамо».
За гол Овечкина отдали 65% голосов, второе место у полузащитника Дениса Макарова (45%), отличившегося в игре с «Рубином» (2:0), а замкнул тройку мяч Константина Тюкавина в ворота «Локомотива» (3:3).
Напомним, 36-летний Овечкин вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Амкалом» с капитанской повязкой. Играл Александр с номером 3, под которым за москвичей ранее выступал его отец Михаил. Овечкин провёл на поле чуть более 10 минут и забил первый гол своей команды.
Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида.
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