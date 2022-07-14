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Артуро Видаль официально представлен болельщикам «Фламенго»

Артуро Видаль официально представлен болельщикам «Фламенго»
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль официально перешёл во «Фламенго», сообщает пресс-служба команды.

Его представили болельщикам перед игрой Кубка Бразилии с «Атлетико Минейро». Опорник будет выступать за новый клуб под 32-м номером.

В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два мяча, а также вместе с «нерадзурри» выиграл Кубок Италии. За сборную Чили у футболиста 133 игры и 32 забитых гола.

Также сообщалось об интересе к Видалю со стороны аргентинского клуба «Бока Хуниорс» и катарского «Аль-Райяна».

Ранее 35-летний футболист выступал за такие команды, как немецкие «Байер-04» и «Бавария», туринский «Ювентус», испанская «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.

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