Француженка задрала футболку соперницы во время матча Евро-2022. Фото

Футболистка сборной Франции Сакина Каршауи задрала футболку своей сопернице Арианне Карузо из сборной Италии во время матча чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Национальная команда Франции одержала разгромную победу — 5:1.



В ожесточённом противостоянии француженка решила прибегнуть к такому виду борьбы за мяч. Фото:

Счёт был открыт в первом тайме. На девятой минуте забила французская полузащитница Грас Жейоро. Через три минуты преимущество Франции удвоила форвард Мари-Антуанетт Катото.



На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного. Через две минуты Грас Жейоро оформила дубль, а на 45-й минуте сделала хет-трик. На 76-й минуте один мяч отыграла нападающая сборной Италии Мартина Пьемонте.