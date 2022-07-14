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Француженка задрала футболку соперницы во время матча Евро-2022. Фото

Француженка задрала футболку соперницы во время матча Евро-2022. Фото
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Футболистка сборной Франции Сакина Каршауи задрала футболку своей сопернице Арианне Карузо из сборной Италии во время матча чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Национальная команда Франции одержала разгромную победу — 5:1.

В ожесточённом противостоянии француженка решила прибегнуть к такому виду борьбы за мяч. Фото:

Счёт был открыт в первом тайме. На девятой минуте забила французская полузащитница Грас Жейоро. Через три минуты преимущество Франции удвоила форвард Мари-Антуанетт Катото.

На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного. Через две минуты Грас Жейоро оформила дубль, а на 45-й минуте сделала хет-трик. На 76-й минуте один мяч отыграла нападающая сборной Италии Мартина Пьемонте.

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