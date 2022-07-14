Италия — Исландия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 14 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Италия — Исландия. Встреча пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Италия — Исландия покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с представительницей Финляндии Линой Лехтоваарой. Ассистенты рефери — эстонка Каролин Кайвоя и представительница Греции Хрисула Куробилия.



Соперниками женских сборных Италии и Исландии по группе D являются национальные команды Франции и Бельгии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.