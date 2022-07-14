Игрок «Ахмата» Мосейчук перешёл в «Кубань»

Полузащитник «Ахмата» Илья Мосейчук перешёл в «Кубань». Речь идёт об аренде до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Первый матч сезона-2022/2023 в рамках Российской Премьер-Лиги грозненцы проведут на своём поле. Они примут столичный «Спартак», встреча запланирована на 16 июля, начало — в 20:00. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

Прошлый сезон Мосейчук провёл за ивановский «Текстильщик», который выступал в Футбольной национальной лиге. За этот клуб хавбек провёл 36 матчей, 21 из них — в основе. Мосейчук отметился тремя голами.

За грозненцев Мосейчук не провёл ни одного официального матча. Следующий матч «Кубань» проведёт с «Уфой» в рамках первого тура Первой лиги.